Vincenzo Grifo è partito ancora forte al Friburgo e va in doppia cifra da quattro stagioni | perchè l’Italia non lo considera
2025-10-20 13:47:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’esterno d’attacco, convocato da Roberto Mancini in nazionale nel 2018, non ha mai giocato in Serie A ma in Germania ha fatto le fortune del Friburgo che sogna in Europa League Nato in Germania ma da genitori italiani, Vincenzo Grifo ha preso la cittadinanza italiana per poter giocare con la nazionale tricolore ma dopo la considerazione ricevuta da Roberto Mancini nel 2018, l’attaccante è sparito dai radar dei commissari tecnici che si sono alternati sulla panchina dell’Italia. Nonostante la poca considerazione ricevuta in patria, Grifo ha trovato la sua dimensione e tanta continuità in termini di goal e assist con la maglia del Friburgo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
