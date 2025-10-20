Il Manchester City, dopo qualche turbolenza di inizio stagione, sembra aver inserito la marcia giusta per competere su tutti i fronti possibili: la squadra di Guardiola è seconda in Premier League, dopo la vittoria di sabato con l’Everton e mira a consolidare anche la propria posizione in Champions, dopo avere buttato due punti a Montecarlo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Manchester City (Champions League, 21-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. CItizens corsari all’Estadio de la Ceramica?