Villamagna si mobilita per la bimba di un anno ustionata con l' acqua bollente | avviata una raccolta fondi nei negozi del paese

Villamagna si mobilita per la sua piccola concittadina che sabato 18 ottobre è rimasta vittima di un gravissimo incidente domestico, ustionandosi con l'acqua bollente ad appena un anno. Nelle attività commerciali del paese, infatti, è stata avviata una raccolta di fondi per aiutare la piccola e i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

