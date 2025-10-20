Villa Cipressi abbraccia i Patriarchi custodi della memoria storica di Varenna
Grande successo per la “Festa dei Patriarchi” a Varenna: una giornata di emozioni, convivialità e riconoscenza nella splendida Villa Cipressi.Varenna ha reso omaggio ai suoi cittadini più longevi con la tradizionale “Festa dei Patriarchi”, appuntamento annuale dedicato agli anziani residenti dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Villa Cipressi abbraccia i "Patriarchi", custodi della memoria storica di Varenna - Il dono dell'Amministrazione: un ciclamino a ogni donna e una pianta di mirtilli agli uomini. Scrive leccotoday.it