Nelle ultime ore, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con fermezza la necessità di difendere i valori della convivenza civile in Italia. In seguito al drammatico episodio che ha visto la morte di un autista durante un assalto a un pullman di tifosi, la premier ha espresso la propria posizione con dichiarazioni inequivocabili. Meloni ha affermato che «non esistono giustificazioni per atti di brutalità e prevaricazione» e che la risposta dello Stato deve essere «rapida, ferma e intransigente».

"Vigliacchi, criminali". La furia di Meloni dopo la terribile notizia: "Tragedia assurda"