Vieri | L’Inter è la più forte c’è una differenza rispetto ad un anno fa Su Chivu…

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Bobo vieri, ex attaccante, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Bobo Vieri, ex attaccante dell’ Inter, è intervenuto negli studi di “Fuoriclasse” su DAZN, analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu. L’ex giocatore nerazzurro ha condiviso le sue impressioni sulla stagione dell’Inter, esprimendo opinioni sulla crescita della squadra e sul lavoro del tecnico rumeno, evidenziando le qualità che stanno emergendo nell’attuale organico nerazzurro. Vieri ha anche commentato l’impatto dei singoli giocatori e la solidità della squadra in vista degli impegni futuri. 🔗 Leggi su Internews24.com

vieri l8217inter 232 la pi249 forte c8217232 una differenza rispetto ad un anno fa su chivu8230

© Internews24.com - Vieri: «L’Inter è la più forte, c’è una differenza rispetto ad un anno fa. Su Chivu…»

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vieri L8217inter 232 Pi249