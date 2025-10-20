Vieri | L’Inter è la più forte c’è una differenza rispetto ad un anno fa Su Chivu…

Inter News 24 Le parole di Bobo vieri, ex attaccante, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Bobo Vieri, ex attaccante dell’ Inter, è intervenuto negli studi di “Fuoriclasse” su DAZN, analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu. L’ex giocatore nerazzurro ha condiviso le sue impressioni sulla stagione dell’Inter, esprimendo opinioni sulla crescita della squadra e sul lavoro del tecnico rumeno, evidenziando le qualità che stanno emergendo nell’attuale organico nerazzurro. Vieri ha anche commentato l’impatto dei singoli giocatori e la solidità della squadra in vista degli impegni futuri. 🔗 Leggi su Internews24.com

