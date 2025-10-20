Vienna Open 2025 il programma completo | partite e italiani in campo

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rush finale per la stagione 2025 di tennis. In attesa dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, in programma sul cemento indoor di Parigi-Bercy, i maestri della racchetta fanno tappa al Vienna Open, torneo Atp 500 che si svolgerà nella capitale austriaca fino a domenica 26 ottobre. Campione in carica è l’inglese Jack Draper, assente tuttavia per un infortunio che lo terrà ai box almeno fino al 2026. Favorito della vigilia è Jannik Sinner, testa di serie numero uno del tabellone data l’assenza di Carlos Alcaraz nonché vincitore del titolo nel 2023 in un’equilibrata finale contro Daniil Medvedev. Assieme a lui altri cinque azzurri, tra cui Lorenzo Musetti a caccia degli ultimi punti per qualificarsi alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

vienna open 2025 il programma completo partite e italiani in campo

© Lettera43.it - Vienna Open 2025, il programma completo: partite e italiani in campo

News recenti che potrebbero piacerti

vienna open 2025 programmaATP Vienna, a che ora gioca Sinner contro Altmaier? Il programma della prossima partita - Jannik Sinner torna in campo per l’esordio al Vienna Open 2025, torneo ATP 500 in programma sul cemento della Wiener Stadthalle. Riporta tag24.it

Dove vedere in tv Musetti-Tsitsipas, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Il primo turno degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, proseguirà domani, martedì 21 ottobre, ... Secondo oasport.it

vienna open 2025 programmaJannik Sinner al Vienna Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP - Sul cemento della Wiener Stadthalle, l'altoatesino fa il suo rientro in Europa dopo lo swing asiatico (in ... olympics.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vienna Open 2025 Programma