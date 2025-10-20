Vienna Open 2025 il programma completo | partite e italiani in campo

Rush finale per la stagione 2025 di tennis. In attesa dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, in programma sul cemento indoor di Parigi-Bercy, i maestri della racchetta fanno tappa al Vienna Open, torneo Atp 500 che si svolgerà nella capitale austriaca fino a domenica 26 ottobre. Campione in carica è l’inglese Jack Draper, assente tuttavia per un infortunio che lo terrà ai box almeno fino al 2026. Favorito della vigilia è Jannik Sinner, testa di serie numero uno del tabellone data l’assenza di Carlos Alcaraz nonché vincitore del titolo nel 2023 in un’equilibrata finale contro Daniil Medvedev. Assieme a lui altri cinque azzurri, tra cui Lorenzo Musetti a caccia degli ultimi punti per qualificarsi alle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

