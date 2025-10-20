Viene spinto a terra e scippato mentre entra nel treno della metro

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne algerino, con precedenti di polizia, per rapina aggravata. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

