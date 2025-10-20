Viene licenziato dall' Asl ma trascina l' Ente in tribunale Decisione ingiusta

L’Asl di Caserta ha deliberato di conferire un incarico legale esterno all’avvocato Raffaele De Luca Tamajo per costituirsi nel giudizio promosso da D.C.N. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro. Il ricorso è stato notificato al fine di contestare la legittimità del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

