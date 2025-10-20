Viene licenziato dall' Asl ma trascina l' Ente in tribunale Decisione ingiusta

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asl di Caserta ha deliberato di conferire un incarico legale esterno all’avvocato Raffaele De Luca Tamajo per costituirsi nel giudizio promosso da D.C.N. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro. Il ricorso è stato notificato al fine di contestare la legittimità del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

viene licenziato dall aslHa un tumore e viene licenziata per “mancanza di lavoro”, ma l’azienda assume altre 6 persone: la denuncia di Cgil - Una donna di 55 anni è stata licenziata dall'azienda Recuperator, nella quale lavora tramite agenzia da quasi 4 anni, dopo aver scoperto di avere un tumore ... Scrive fanpage.it

Viene pedinato dall'azienda mentre è in permesso, annullato licenziamento: reintegrato e risarcito - È stato licenziato dopo che il datore di lavoro lo aveva sottoposto a pedinamento da un un'agenzia di investigazioni private. Come scrive ilmattino.it

Viene pedinato dall'azienda mentre è in permesso, annullato licenziamento: reintegrato e risarcito - Ma il giudice non è neppure entrato nel merito dell'eventuale attività svolta durante le ore di permesso, dichiarando preliminarmente illegittimi i controlli a cui il dipendente fu sottoposto, con ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Viene Licenziato Dall Asl