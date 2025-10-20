VIDEO | Si scaldano i motori del Giro di Sicilia | 200 auto storiche da tutto il mondo per la 35esima edizione

20 ott 2025

Torna il Giro di Sicilia, arrivato alla 35esima rievocazione storica della corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Un evento prestigioso e un’occasione unica per riscoprire, dal 12 al 17 maggio 2026, la nostra Isola in tutta la sua bellezza e storia, a bordo di oltre duecento auto storiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

