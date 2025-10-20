VIDEO | Influenza in piazza Verdi si vaccinano anche i direttori dell' Asp | Diamo l' esempio

Ha preso il via questa mattina da piazza Verdi la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 dell’Asp di Palermo. L’Influ Day organizzato dal dipartimento di Prevenzione, ha visto una grande partecipazione di cittadini: sono state complessivamente 156 le vaccinazioni effettuate nel corso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it