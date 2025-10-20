VIDEO Gabriele Parpiglia a San Siro per Milan-Fiorentina | Ecco per chi faccio il tifo

Golssip.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista di gossip ha spiegato per quale squadra tifa. Serata di svago per il giornalista di gossip. 🔗 Leggi su Golssip.it

video gabriele parpiglia a san siro per milan fiorentina ecco per chi faccio il tifo

© Golssip.it - VIDEO / Gabriele Parpiglia a San Siro per Milan-Fiorentina: “Ecco per chi faccio il tifo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fedez e Clara, il bacio e la strategia rivelata da Gabriele Parpiglia VIDEO - Dopo le immagini diventate virali in rete e che mostrano Fedez e Clara intenti a scambiarsi un bacio fuori da un ristorante romano, è esploso il gossip: i due stanno davvero insieme o si tratta solo ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Gabriele Parpiglia San