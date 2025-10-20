Vicious – I tre doni del male | un horror dove è la confusione a far paura – Recensione
Polly è una trentenne che naviga a fatica nelle acque torbide di un’esistenza complicata. Vive in una grande casa dove in una fredda notte invernale sente bussare alla porta. Si trova al cospetto di un’anziana donna che si è persa e le offre ospitalità, ignara delle conseguenze. L’ospite infatti inizia a fare dei discorsi sempre più strani e inquietanti, tirando fuori una scatola misteriosa e annunciando alla protagonista di Vicious – I tre doni del male che morirà da lì a qualche ora: a scandire il countdown una clessidra dagli inquietanti poteri. Polly dovrà inserire tre oggetti, che simboleggiano ciò che odia, ciò che necessita e ciò che ama, prima che la sabbia si sia completamente esaurita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
