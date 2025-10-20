Vice Usa | complicato mantenere tregua
7.00 Mantenere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas "sarà complicato". Lo ha detto il vicepresidente Usa Vance, atteso domani in Israele. "Nel migliore dei casi, ovvero se questa cosa produrrà davvero la pace sostenibile a lungo termine che il presidente Trump ed io speriamo, ci saranno alti e bassi", ha detto ai giornalisti. "Riteniamo comunque che questa sia la migliore possibilità di raggiungere una una pace sostenibile. Ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione", ha quindi ribadito Vance. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
OA Sport. . Mauro Sacripanti, vice-campione d’Italia di beach volley Appena salito per la quarta volta sul podio del Campionato Italiano, Mauro Sacripanti si racconta ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada dopo un’altra stagione da protagonista. Nell - facebook.com Vai su Facebook
Vance, 'mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da msn.com