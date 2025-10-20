Vice Usa | complicato mantenere tregua

7.00 Mantenere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas "sarà complicato". Lo ha detto il vicepresidente Usa Vance, atteso domani in Israele. "Nel migliore dei casi, ovvero se questa cosa produrrà davvero la pace sostenibile a lungo termine che il presidente Trump ed io speriamo, ci saranno alti e bassi", ha detto ai giornalisti. "Riteniamo comunque che questa sia la migliore possibilità di raggiungere una una pace sostenibile. Ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione", ha quindi ribadito Vance. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

