Viavai sospetto dal palazzo | coppia di coniugi arrestata per spaccio

Una coppia di coniugi di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rapallo con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini sono scattate dopo che i militari hanno notato un insolito viavai di persone nei pressi della palazzina in cui la coppia risiede. I carabinieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

