Viavai sospetto dal palazzo | coppia di coniugi arrestata per spaccio

Una coppia di coniugi di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rapallo con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini sono scattate dopo che i militari hanno notato un insolito viavai di persone nei pressi della palazzina in cui la coppia risiede. I carabinieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

CRONACA - Viavai sospetto in uno stabile abbandonato. I Carabinieri di Fabriano sequestrano due panetti di hashish. Nel corso dell’ispezione dei militari dell’Arma, avviata a seguito di segnalazioni del vicinato, i militari hanno rinvenuto lo stupefacente e stru - facebook.com Vai su Facebook

Viavai sospetto dal palazzo: coppia di coniugi arrestata per spaccio - I carabinieri hanno fermato fuori dall’edificio un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di una dose di eroina appena acquistata ... Da genovatoday.it

Viavai sospetto, scatta il blitz: due arresti per droga - Operazione antidroga a Vercelli, la Squadra mobile ha arrestato due persone e sequestrato 2 kg di marijuana, 460 grammi di hashish, 100 di cocaina e 17 di ecstasy. Si legge su rainews.it