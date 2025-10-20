Viareggio in tre lasciano la maggioranza Il sindaco | Niente ricatti Senza numeri si va a casa

Viareggio, 20 ottobre 2025 – Un colpo di scena dietro l’altro rende, in questi ultimi giorni, il quadro della politica viareggina permanentemente mobile. Una situazione dove a una causa fa immediatamente seguito un effetto. Tutto è iniziato con l’uscita di tre consiglieri di maggioranza al momento del voto sulla nota di biasimo al presidente del Pucciniano, Fabrizio Miracolo; quindi è arrivata la candidatura di David Zappelli nella lista civica di Giani. Sabato il rimpasto di giunta con Tomei nuovo vicesindaco e gli assessori Sandra Mei, Federico Pierucci e Valter Alberici fortemente ridimensionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

