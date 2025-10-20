Viale Lavagnini evacuata la scuola Pieraccini per un forte odore di gas FOTO

Nel primo pomeriggio intervento dei vigili del fuoco per la verifica di odore di gas nell'Istituto Comprensivo Pieraccini. Attivato il piano di emergenza dell’edificio scolastico di Via Spartaco Lavagnini, con l’evacuazione di 50 bambini della materna, 245 bambini della primaria e circa 400. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

