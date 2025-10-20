Viale Kennedy approvati i lavori all' ex piscina

Novaratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille metri quadrati di spazio polivalente per attività sportive per diversamente abili.Così rinascerà lo spazio delle ex piscine del Pala Dal Lago, nel palazzetto di viale Kennedy, chiuse e abbandonate da oltre 20 anni. La scorsa settimana il consiglio comunale ha approvato il progetto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

viale kennedy approvati lavoriModifiche alla viabilità ad Avezzano: Via Allende e Piazzale Kennedy riorganizzati dopo la fine dei lavori del terminal bus - Il Comune di Avezzano ha dato il via alla riorganizzazione definitiva della circolazione stradale in una delle aree nevralgiche per il trasporto pubblico: Via Allende e Piazzale Kennedy, cu ... terremarsicane.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viale Kennedy Approvati Lavori