Viale Kennedy approvati i lavori all' ex piscina

Mille metri quadrati di spazio polivalente per attività sportive per diversamente abili.Così rinascerà lo spazio delle ex piscine del Pala Dal Lago, nel palazzetto di viale Kennedy, chiuse e abbandonate da oltre 20 anni. La scorsa settimana il consiglio comunale ha approvato il progetto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

