viaggio alla scoperta della lettonia

Immaginate un paese dove il tempo sembra essersi fermato tra le pietre medievali di antiche città e i sussurri del vento tra foreste secolari. La Lettonia, terra di mezzo tra Nord e Sud Europa, custodisce segreti che attendono di essere svelati da viaggiatori curiosi e anime in cerca di autenticità. Riga, la regina baltica dell'Art Nouveau. Nel ventre antico della capitale lettone, Vecr?ga (la Città Vecchia) si staglia come una quinta teatrale sospesa tra passato e presente. Le sue strade acciottolate raccontano storie di mercanti anseatici e di epoche remote, mentre la Casa delle Teste Nere domina la piazza centrale con la sua facciata gotica ricostruita dopo le devastazioni belliche.

