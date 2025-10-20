Viaggi lavoro e svago con Lumos la svolta | tutto quello che ti serve in un click

Siamo in un’epoca in cui si corre veloci, in cui c’è poco tempo per fare tutto quello che uno vorrebbe fare. Si viaggia tanto, si gira, si cerca, si sperimenta. L’algoritmo è nostro alleato, lo smartphone è inseparabile. Molto spesso si avverte l’esigenza di avere a disposizione una sorta di contenitore virtuale dove poter scegliere ciò che ci occorre in poco tempo con filtri utili a selezionare quello che rientra nelle nostre preferenze: ristoranti, negozi, hotel, addirittura auto o professionisti da dover contattare. Da questa esigenza che il mercato evidenzia è nata l’idea di creare una piattaforma che possa includere tutte le necessità dei tempi moderni degli utenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Viaggi, lavoro e svago, con Lumos la svolta: tutto quello che ti serve in un click

News recenti che potrebbero piacerti

In partenza per ? Torino Museo Egizio ? Festa delle Castagne in Piemonte Auguriamo a tutti i passeggeri una bellissima Domenica in viaggio con noi, buon lavoro anche ai nostri collaboratori. Grazie. ? WWW.OTTAVIOVIAGGI.COM - facebook.com Vai su Facebook

Viaggi e svago, addio sorprese o inconvenienti: nasce Lumos per ogni tua esigenza - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Secondo adnkronos.com