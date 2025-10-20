Viaggi di istruzione 20 modelli da scaricare su | avvio gestione preliminare modelli amministrativi e contabili monitoraggio e controllo organizzazione e gestione

Tempo di organizzazione delle gite, vi proponiamo un fascicolo contenente 20 modelli già pronti all’uso relativamente ai seguenti ambiti: Avvio gestione preliminare La prima sezione del fascicolo raccoglie i modelli fondamentali per l’avvio e la gestione preliminare dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

