Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio per incidente su via Ostiense in direzione all'altezza di Albi sul Raccordo Anulare code a tratti in esterna tra Ardeatina diramazione Roma Sud mentre in internet si rallenta tra Nomentana e Prenestina lentamente anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e il raccordo uscita e code sulla A24 Roma Teramo per interventi di ripristino ancora chiuso il tratto di comprare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est in direzione Teramo infine code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede direzione Ostia da Federico Di Lernia Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 20:25

Leggi anche questi approfondimenti

Roma Mobilità. . #Tgm ore 6,30 20ottobre #viabilita #eventi #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 19:10 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare code a tratti in esterna tra roma- Secondo romadailynews.it

Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Come scrive rainews.it