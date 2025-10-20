Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio nella regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla bilancia in direzione Ostia all'altezza di viale di prestare la massima attenzione sul Raccordo Anulare code a tratti in esterna tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud Anche a causa di un incidente altezza Appia mentre interna si sta in coda Salaria e tra Nomentana e Prenestina tra lentamente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e raccordo l'uscita code poi sulla A24 roma-teramo per interventi di ripristino ora chiuso il tratto di confermare la la barriera Roma Est indicazioni Teramo code sulla Roma Fiumicino fra la Colombo via della Magliana direzione raccordo cosa sulla Cassia 3 Olgiata della Giustiniana nei due sensi e sempre nei due sensi code a tratti sulla Tiburtina tra 7 Tivoli Terme sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio infine code sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 19:40