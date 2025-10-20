Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare code a tratti in esterna tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud Anche a causa di un incidente altezza Appia mentre interna si sta in coda attacca servizi Salaria e tra Nomentana e Prenestina rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita Cod poi sulla A24 roma-teramo per interventi di ripristino ancora chiuso il tratto di confermare la Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est indicazioni Teramo code sulla roma-fiumicino Havana Colombo via della Magliana direzione raccordo mentre io non posso abbiamo all'altezza di via del Cappellaccio code sulla Cassia Olgiata della Giustiniana nei due sensi e sempre nei due sensi code a tratti sulla Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio code sulla Cristoforo Colombo travi di Mezzocammino di di Malafede verso Ostia a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
