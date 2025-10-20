Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio nella regione Lazio abbiamo con A1 Roma Napoli dobbiamo cose per il santo tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma passiamo a raccordo anulare Ardeatina esterna tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud Anche a causa di un incidente all'altezza di via Appia mentre interna si sta in coda tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana Prenestina 30 menti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e raccordo in uscita cod e poi sulla A24 roma-teramo per interventi di ripristino ora è chiuso il tratto di confermare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est code sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana direzione raccordo mentre in direzione opposta abbiamo all'altezza di via del Cappellaccio cosa sulla Cassia Olgiata della Giustiniana nei due sensi e sempre nei due sensi code gratis sulla Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio infine code sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione Help aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roma Mobilità. . #Tgm ore 6,30 20ottobre #viabilita #eventi #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di servizio nella regione Lazio con il raccordo anulare code a tratti nel Roma Fiumicino diramazione Roma ... Segnala romadailynews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... rainews.it scrive