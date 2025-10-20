Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio nella regione Lazio abbiamo con A1 Roma Napoli dobbiamo cose per il santo tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma passiamo a raccordo anulare Ardeatina esterna tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud Anche a causa di un incidente all'altezza di via Appia mentre interna si sta in coda tra Cassia bis Salaria e tre Nomentana Prenestina 30 menti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e raccordo uscita cod e poi sulla A24 roma-teramo per interventi di ripristino ora è chiuso il tratto di confermare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est coda anche sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana e più avanti all'altezza del raccordo sempre in direzione di quest'ultima cosa sulla Cassia Olgiata della Giustiniana nei due sensi e sempre nei due sensi code a tratti sulla Tiburtina Setteville Tivoli Terme sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio infine code sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

