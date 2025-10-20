Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di servizio nella regione Lazio con il raccordo anulare code a tratti nel Roma Fiumicino diramazione Roma sud e mentre interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Prenestina tra lentamente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e raccordo l'uscita code poi sulla A24 Teramo per interventi di ripristino ancora chiuso il tratto di confermare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est indicazioni terra Ma cos'è anche sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana e più avanti all'altezza del raccordo sempre in direzione di quest'ultima sulla Cassia Olgiata della Giustiniana nei due sensi e sempre nei due sensi code a tratti sulla Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio infine code sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

