Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità saluto dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare e con gli altri in esterna tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud mentre interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Prenestina 30 metti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo è uscita con te anche la A24 roma-teramo per interventi di ripristino ancora chiuso il tratto di confermare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est in direzione Teramo sulla roma-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur i cantieri autostradali sulla A1 Firenze Roma per consentire alcuni lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 21 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Magliano Sabina in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma a tema Si consiglia di utilizzare un piccolo di Orte da Federico Di Lernia per l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
