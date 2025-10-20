Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare con in carreggiata tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria è all'altezza della A24 lentamente anche sul tratto Urbano della A24 tratto il cellulare è il raccordo in uscita per interventi di ripristino sulla A24 roma-teramo ancora chiuso il tratto di complanare da Ponte di Nona fino alla barriera Roma Est in direzione Teramo Cambiamo argomento per i cantieri autostradali sulla A1 Firenze Roma per consentire alcuni lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 21 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Magliano Sabina in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Orta da Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
