Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta nel complesso scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione per intervento di ripristino sulla A24 roma-teramo ancora chiuso in uscita dalla capitale il ritratto in complanare a partire da Ponte di Nona fino alla baia di Roma Est in direzione Teramo Cambiamo argomento per i cantieri autostradali sulla A1 Firenze Roma per consentire alcuni lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 21 ottobre sarà chiuso lo svincolo di Magliano in entrata verso Firenze in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Orte chiudiamo infine con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale pertanto alcuni treni Intercity e regionali dei collegamenti Roma Grosseto Roma Pisa Roma Montalto di Castro e Frecciarossa del collegamento Torino Civitavecchia subiscono modifiche di orario o variazioni di percorso Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 13:25

