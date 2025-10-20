Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare al momento Assicurazioni risulta nel complesso scorrevole ad eccezione dei rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatina e il bivio per la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud cose per traffico in direzione della raccordo anulare a partire da Torrenova sulla A24 roma-teramo ancora chiuso in uscita dalla capitale per intervento di ripristino in complanare il tratto compreso tra Ponte di Nona e la fine della complanare altezza della barriera di Roma Est Rimaniamo sul Urbano della A24 ma in ambito di cantieri partono oggi alcuni lavori che comporteranno la chiusura al traffico della rampa di immissione sulla tangenziale est in direzione Salaria in fascia oraria 22 6 fino al primo novembre Provenendo dal raccordo anulare ad eccezione delle notti del 25 del 26 ottobre in alternativa si consiglia all'uscita via Fiorentini chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma pizza proseguono i lavori di infrastrutturale pertanto alcuni treni Intercity e regionali di collegamenti Roma Grosseto Roma Pisa e Roma Montalto di Castro e Frecciarossa del collegamento Torino Civitavecchia subiscono modifiche gli orari o variazioni di percorso da Matteo Rossi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

