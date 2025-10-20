Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina una precedente incidente ora in via di risoluzione code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina sul Raccordo Anulare invece la circolazione risulta nel complesso scorrevole in carreggiata interna sono stati rimossi i precedenti incidenti permangono lievi rallentamenti per traffico tra Pontina e lo svincolo per La Roma Fiumicino in esterno invece si rallenta tra Anagnina ci spostiamo sulla A24 roma-teramo ancora chiuso in uscita dalla capitale per intervento di ripristino in complanare il tratto compreso tra Ponte di Nona e la fine della complanare all'altezza della barriera di Roma Est mentre sul tratto urbano per traffico code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della Centro andiamo proprio sul tratto Urbano della A24 ma per cantieri partono oggi alcuni lavori che comporteranno la chiusura al traffico della rampa di immissione sulla tangenziale est in direzione sala fascia oraria 22 6 fino al primo novembre quello venendo dal raccordo anulare ad eccezione delle notti del 25 del 26 ottobre in alternativa si consiglia uscita via Fiorentini chiudiamo infine la trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale pertanto alcuni treni Intercity e regionali dei collegamenti Roma Grosseto Roma Pisa e Roma Montalto di Castro e Frecciarossa da Torino a Civitavecchia subiscono modifiche di orario o variazioni di percorso da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

