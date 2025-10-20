Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle autostrade rimosso il precedente incidente sulla roma-fiumicino tra Cristoforo Colombo è l'ANSA del Tevere ora la circolazione è tornata scorrevole in direzione del raccordo anulare situazione in miglioramento anche sulla tratta della Roma Teramo residui rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro prima andiamo sulla 24 ma in direzione Teramo ancora chiuso per intervento di ripristino in complanare il tratto compreso tra Ponte di Nona e la fine della complanare l'altezza della barriera di Roma Est con ripercussioni anche al traffico sulle corsie della carreggiata centrale ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tranne la Roma Fiumicino compresi anche due incidenti avvenuti il primo altezza galleria Appia seconda altezza del mare in esterna situazione analoga ma per traffico con code a tratti tra Prenestina e Tiburtina il quadrante sud della CAP ancora disagi sulla Cristoforo Colombo tra Acilia e malafede in direzione Eur è nella stessa direzione anche le code sulla Pontina tra Spinaceto e lo svincolo per il raccordo anulare per piastra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 10:25