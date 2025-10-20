Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo con gli aggiornamenti sulle autostrade ancora incolonnamenti sulla roma-fiumicino tra Cristoforo Colombo e l'ANSA del Tevere in direzione del raccordo anulare per incidente mentre in direzione euro per traffico intenso sulla diramazione Roma Sud ancora file in ingresso numero Torrenova alla raccordo anulare sulla A24 roma-teramo invece è stato rimosso l'incidente al km 1 permangono rallentamenti per traffico tra Settecamini il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo in direzione te invece Si segnala ancora chiuso per intervento di ripristino in complanare il tratto compreso tra ponte di non è la fine della complanare all'altezza della barriera di Roma Est Rimaniamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico in questo tratto gli atti il bivio per la tangenziale est in direzione del centro Mentre nella carreggiata opposta Si procede a rilento tra Togliatti lo svincolo per il raccordo anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare sì sostanzialmente invariata in carreggiata interna code tra Bufalotta e Tiburtina Poi tra Casilina e a Pietra Ardeatina era via del mare mentre in esterna Si procede a rilento trapela diramazione Roma sud e tra Casilina e Tiburtina traffico ancora molto intenso Anche sulla statale Pontina file tra Castel di Decima il raccordo anulare in direzione euro infine sulla Cassia bis è stato rimosso il veicolo in panne tra la Giustiniana è Santa Cornelia in direzione Viterbo la circolazione è tornata regolare tra Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 09:40