Astral infomobilità nuovamente L'hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo con gli aggiornamenti sulle strade incolonnamenti per incidente sulla roma-fiumicino tra la Cristoforo Colombo è l'ANSA del Tevere in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta code a tratti per traffico tra Parco dei Medici e via del melaccio sulla diramazione Roma Sud ancora file in ingresso a Roma da Torrenova alla Raccordo Anulare e sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara è il bivio per la tangenziale est rimaniamo sulla A24 incidente al km 1 si rallenta in complanare tra Settecamini il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo mentre in direzione opposta ancora chiuso per interventi di ripristino in a comprare il tratto compreso tra Ponte di Nona è la fine della complanare all'altezza della barriera di Roma Est ci spostiamo sulla Cassia bis rimosso il precedente tamponamento tra due auto ora le cose sono in smaltimento tra le rughe ai Castelli Severin della raccordo anulare in direzione Viterbo invece è un veicolo in panne a causare rallentamenti tra via della Giustiniana è Santa Cornelia tulle raccordo anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata interna code tra Bufalotta e Tiburtina Poi tra Casilina e Ardeatina e tra Laurentina e la via del mare mentre in esterna Si procede a rilento tra la Roma Fiumicino e la Pontina Poi tra Laurentina e Tuscolana infine tra Prenestina e Tiburtina

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 09:10