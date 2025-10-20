Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle strade ancora forti disagi in ingresso nella capitale e tu la diramazione Roma Sud a Torrenova al Raccordo Anulare sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici via del Cappellaccio e sulle tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara è il video per la tangenziale est rimaniamo sulla A24 ancora chiuso per intervento di ripristino in a comprare il tratto compreso tra Ponte di Nona e la fine della complanare all'altezza della barriera Roma Est in direzione te ci spostiamo sulla Cassia bis e permangono le file per un precedente incidente tra Formello e Castel de' ceveri in direzione del raccordo anulare con ripercussioni anche sulla provinciale 12a all'altezza di forma In entrambe le direzioni più la raccordo anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata interna code tra la casina e Ardeatina e poi tra Laurentina e la via del mare mentre in esterna Si procede a rilento Trash Trionfale tra Boccea e Portonaccio tra la Roma Fiumicino e la Pontina e poi tra Prenestina e Tiburtina infine nel quadrante sud della capitale code sulla Cristoforo Colombo tra via Wolf Ferrari e via di Malafede in direzione Eur sulla Pontina code a tratti tra via dei rutuli e via Laurentina e poi tra Castel Romano e Spinaceto tutto in direzione del raccordo anulare nella stessa direzione traffico molto intenso Anche sulla pietra via dei Laghi e lo svincolo per il raccordo anulare l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

