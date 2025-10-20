Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A24 Roma siamo in complanare ancora chiuso per intervento di ripristino il tratto compreso tra Ponte di Nona e la fine della complanare all'altezza della barriera di Roma Est in direzione Teramo passiamo alla situazione del traffico sulle autostrade in ingresso nella capitale disagi sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est e sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico tra la Casilina e galleria Appia mentre in esterna Si procede a rilento tra Trionfale Portonaccio e tra la Prenestina e Nomentana filo e poi sulla Salaria da Fonte di papà tenuta Santa Colomba sulla Flaminia tra me e te prima volta e sulla Cassia bis a tra Formello e Castel de' ceveri in questo caso per incidente tutto in direzione del raccordo anulare infine nel quadrante sud della capitale disagi sulla Pontina con code a tratti tra sud Spinaceto in direzione anche in questo caso della raccordo anulare da Matteo rotti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 07:25