Viabilità rivoluzionata all’Eur attiva le Green Zone | le modifiche per il 21 e 22 ottobre

Roma, 20 ottobre 2025 – In zona Eur, modifiche alla viabilità martedì 21 e mercoledì 22 ottobre per il “ Cybertech Europe 2025 “, l’iniziativa dedicata alla cyber security in programma al centro congressi “La Nuvola”. Nello specifico, è prevista un’area di sicurezza fra viale America, viale Beethoven, via Liszt, piazzale Guglielmo Marconi, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte. All’interno del perimetro, già nella notte fra lunedì e martedì (a partire dalle 00.30), sarà attiva la Green Zone con il divieto di transito per autocarri e veicoli che trasportano merci pericolose (armi, esplosivi, combustibili). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it