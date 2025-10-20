Viabilità Bergamo | Martinella a fine mese torna il verde continuo Sottopasso nel 2026

Ecodibergamo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIABILITÀ. Con il nuovo assetto, il rosso al semaforo sulla Sp 35 scatterà solo a richiesta. Lavori anche ai marciapiedi. Berlanda: «Sarà la configurazione definitiva». Da via Corridoni tornerà la svolta a destra verso il rondò delle Valli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

viabilit224 bergamo martinella a fine mese torna il verde continuo sottopasso nel 2026

© Ecodibergamo.it - Viabilità Bergamo: Martinella, a fine mese torna il verde continuo. Sottopasso nel 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

viabilit224 bergamo martinella fineViabilità Bergamo: Martinella, a fine mese torna il verde continuo. Sottopasso nel 2026 - Con il nuovo assetto, il rosso al semaforo sulla Sp 35 scatterà solo a richiesta. Secondo ecodibergamo.it

Bergamo amplia le ‘Zone 30’, l’obiettivo: l’88% delle strade entro fine 2026 - Bergamo, 23 settembre 2025 – Bergamo amplia le ‘Zone 30’: l'obiettivo del Comune, entro fine 2026, è arrivare ad avere sull’88% delle strade urbane il limite di 30 chilometri orari. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Bergamo Martinella Fine