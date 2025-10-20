Via libera Ue per stop al gas russo

17.12 A Bruxelles è stato definito un progetto per chiudere in modo definitivo l'importazione del gas di Mosca. I ministri Ue dell'Energia hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro dicembre 2027. Contrarie soltanto Ungheria e Slovacchia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

