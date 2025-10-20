Via libera dell’Unione europea allo stop alle importazioni di gas russo entro il 2027

Il 20 ottobre l'Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un divieto d'importazione del gas naturale russo entro la fine del 2027, compiendo un passo importante nei suoi sforzi per colpire l'economia di guerra della Russia.

