Via libera dell' Ue allo stop graduale al gas e gnl russo in tre fasi

L'Europa chiude i rubinetti al gas russo. Il Consiglio dell'Unione europea ha concordato oggi la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento per l'eliminazione graduale delle importazioni di gas e gnl russo a partire dal 2026. A opporsi sono stati soltanto Ungheria e Slovacchia.Lo stop. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

#Ue Stop al gas russo. Via libera a maggioranza dei ministri dell'energia Ue. Previste 3 fasi: stop a nuovi contratti dal 2026; stop entro il 17 giugno 2026 agli accordi a breve in corso e a quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. - X Vai su X

Via libera dei ministri Ue a maggioranza: stop al gas russo dal 1° gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Via libera dei ministri Ue a maggioranza sullo stop al gas russo - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Segnala ansa.it

Gas, stop alle importazioni di gas russo. Via libera Ue del Consiglio. No di Ungheria e Slovacchia - MILANO – I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmar ... Scrive msn.com

Via libera dell’Unione europea allo stop alle importazioni di gas russo entro il 2027 - Il 20 ottobre l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un divieto d’importazione del gas naturale russo entro la fine del 2027, compiendo un passo importante nei suoi sforzi per colpire l’economi ... Secondo internazionale.it