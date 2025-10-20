Via libera dell' Ue allo stop graduale al gas e gnl russo in tre fasi

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Europa chiude i rubinetti al gas russo. Il Consiglio dell'Unione europea ha concordato oggi la sua posizione negoziale sulla proposta di regolamento per l'eliminazione graduale delle importazioni di gas e gnl russo a partire dal 2026. A opporsi sono stati soltanto Ungheria e Slovacchia.Lo stop. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

via libera ue stopVia libera dei ministri Ue a maggioranza sullo stop al gas russo - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi c ... Segnala ansa.it

via libera ue stopGas, stop alle importazioni di gas russo. Via libera Ue del Consiglio. No di Ungheria e Slovacchia - MILANO – I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmar ... Scrive msn.com

via libera ue stopVia libera dell’Unione europea allo stop alle importazioni di gas russo entro il 2027 - Il 20 ottobre l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un divieto d’importazione del gas naturale russo entro la fine del 2027, compiendo un passo importante nei suoi sforzi per colpire l’economi ... Secondo internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Ue Stop