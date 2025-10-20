Via libera del Consiglio Ue al divieto di importazione del gas russo dal 2026

Roma, 20 ottobre 2025 – Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera alla proposta di vietare l’importazione di gas russo dal 2026, nonostante il voto contrario di Ungheria e Slovacchia. La presidenza del Consiglio avvierà ora negoziati con il Parlamento europeo per concordare il testo definitivo del regolamento, una volta che quest’ultimo avrà adottato la propria posizione. A differenza delle sanzioni, che richiedono l’unanimità di tutti i paesi dell’UE, la proposta è presentata come misura commerciale, necessitando quindi, solamente della maggioranza qualificata delle capitali per essere approvata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

