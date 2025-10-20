Via l'educazione affettiva dalle medie | cosa fare ora quando vostro figlio fa una domanda sul sesso
Secondo Alberto Pellai – autore, medico e psicoterapeuta – la decisione di escludere l'educazione affettiva e sessuale dalle medie rischia di privare i ragazzi di uno strumento educativo proprio in un periodo storico in cui ne avrebbero il massimo bisogno. In questa situazione, tocca dunque ai genitori accogliere e soddisfare le curiosità dei ragazzi: "Mamme e papà devono essere i primi a informarsi e a prestare ascolto alle domande dei figli", ha spiegato l'esperto a Fanpoage.it. "Dare le parole giuste significa sottrarre il tema della sessualità al codice del silenzio, della vergogna e della paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
