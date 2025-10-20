Via i teloni dal murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un incontro istituzionale promosso dalla Camera di Commercio al Comune di Napoli sono stati rimossi i teloni al cosiddetto Murales di Maradona. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha partecipato all’incontro finalizzato alla soluzione della vertenza legata al “Largo Maradona”, dove si trova il famoso murales. Grazie alla collaborazione istituzionale e alla disponibilità dell’assessora al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, presente al tavolo con il direttore generale e i dirigenti dei settori Commercio, Urbanistica e Avvocatura – spiega un comunicato – è stato tracciato un percorso previsto nell’ambito del piano urbanistico comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il celebre murale dei Quartieri Spagnoli resta coperto dai teloni azzurri - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, via i teloni da Largo Maradona: ritorna il murales di D10s - La chiusura del largo durava dal 13 ottobre, ed era stata decisa dai gestori dell'area dopo un ... Si legge su msn.com
Il murale di Maradona resta chiuso, nuovo braccio di ferro: la delusione dei turisti - Dopo il blitz e le multe delle forze dell’ordine di tre giorni fa, ieri sera sembrava ... Segnala ilmattino.it
Napoli, perché il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli è stato coperto - I commercianti di Via Emanuele De Deo trascorreranno la giornata con le braccia conserte in segno di protesta contro il sequestro e le sanzioni imposte ieri dalla Polizia Locale di Napoli ad alcuni ... Da tg24.sky.it