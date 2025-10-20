via i teloni dal murales di maradona ai quartieri spagnoli

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un incontro istituzionale promosso dalla Camera di Commercio al Comune di Napoli sono stati rimossi i teloni al cosiddetto Murales di Maradona. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha partecipato all’incontro finalizzato alla soluzione della vertenza legata al “Largo Maradona”, dove si trova il famoso murales. Grazie alla collaborazione istituzionale e alla disponibilità dell’assessora al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, presente al tavolo con il direttore generale e i dirigenti dei settori Commercio, Urbanistica e Avvocatura – spiega un comunicato – è stato tracciato un percorso previsto nell’ambito del piano urbanistico comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

