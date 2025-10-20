Via dei Mille chiusa a Bologna per fuga di gas

Bologna, 20 ottobre 2025 – Disagi alla circolazione in via dei Mille a Bologna. La strada è stata chiusa perché sono state rilevate fughe di gas. Sul posto le forze dell’ordine tra cui la polizia municipale, ma anche i tecnici di Hera al lavoro per risolvere la situazione. Non si sa ancora di preciso quanto durerà l’intervento, ma intanto la strada è stata del tutto chiusa in entrambi i sensi di marcia. Per questo motivo, oltre ai cantieri e al traffico che però in serata dovrebbe essere minore, passare in zona diventa ancora più difficile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via dei Mille chiusa a Bologna per fuga di gas

Altre letture consigliate

"Dando conto dei mille mali della sua Italia coeva, minata da tare culturali praticamente universali e sempiterne, Damiano Damiani conduce in realtà anche un’altra disamina che sale ancor più in evidenza in L’istruttoria è chiusa: dimentichi (1971). Girato a str - facebook.com Vai su Facebook

Via Massarenti chiusa a Bologna: come cambia la viabilità e fino a quando / Video - Da oggi fino al 13 luglio è chiuso il tratto (con direzione verso il centro) da via del Parco a via Rimesse di una delle arterie ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Code e ambulanza bloccata in centro a Bologna: chiusa via De' Carbonesi per il nuovo cantiere / Video - Bologna, 17 aprile 2025 – Mattinata di caos lungo via Farini e via D'Azeglio a causa dei lavori appena iniziati su via De' Carbonesi e via Barberia. Riporta ilrestodelcarlino.it

Bologna, la Garisenda restaurata entro il 2028: «Il cantiere rimarrà con via San Vitale chiusa fino alla messa in sicurezza. Valuteremo quando riaprire l'Asinelli» - Ci vorranno ancora (se tutto andrà bene) tre anni, in cui la viabilità resterà com’è oggi, cioè con via San Vitale chiusa, ... Da corrieredibologna.corriere.it