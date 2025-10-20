Via Conte Appiano il marciapiede è una trappola | I pedoni rischiano di cadere e farsi male
I residenti del quartiere Ferrovia continuano quotidianamente a documentare tutto ciò che avviene in zona: in via Conte Appiano, all’altezza del civico 72, il marciapiede presenta grate rotte con vuoti profondi. È una trappola a cielo aperto: basta un passo mal messo per incastrare il piede e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conte: “Perché dico che sarà anno complesso? Non fatemi rispondere un’altra volta perché…” - facebook.com Vai su Facebook
Via Nuova Toscanella, morto in scooter a 32 anni, fatale la caduta e l’impatto col marciapiede - Stavolta è avvenuto in via Nuova Toscanella, lunga arteria che porta a Chiaiano, quadrante settentrionale della città. Secondo fanpage.it