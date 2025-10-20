Via Caracciolo | danneggia la vetrina di un locale commerciale
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne napoletano, con precedenti di polizia, per danneggiamento. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
