Via Andrea Costa di nuovo in strada | Oggi la città è più unita di prima Tutti al lavoro per ridurre i rischi
Ripartire da dove tutto si è fermato, scendendo in strada, come quando la via era ricoperta di fango, acqua e detriti. Nel segno della coesione sociale, perché "l’alluvione ci ha inevitabilmente unito", nel segno della "cooperazione e della solidarietà", con gli angeli del fango e i volontari, instancabili, sempre in campo. A ricordare l’abbraccio della comunità ai colpiti dall’alluvione è il consigliere comunale Giacomo Tarsitano alla festa di strada in via Andrea Costa, davanti alla parrocchia di San Paolo di Ravone. Una giornata, un anno dopo la tragedia, organizzata proprio quelle associazioni che sono state sempre operative durante l’emergenza: il Comitato Ravone Sicuro, la parrocchia, Bologna Agesci, Plat e Bologna For Climate Change. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
