Via Andrea Costa di nuovo in strada | Oggi la città è più unita di prima Tutti al lavoro per ridurre i rischi

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ripartire da dove tutto si è fermato, scendendo in strada, come quando la via era ricoperta di fango, acqua e detriti. Nel segno della coesione sociale, perché "l’alluvione ci ha inevitabilmente unito", nel segno della "cooperazione e della solidarietà", con gli angeli del fango e i volontari, instancabili, sempre in campo. A ricordare l’abbraccio della comunità ai colpiti dall’alluvione è il consigliere comunale Giacomo Tarsitano alla festa di strada in via Andrea Costa, davanti alla parrocchia di San Paolo di Ravone. Una giornata, un anno dopo la tragedia, organizzata proprio quelle associazioni che sono state sempre operative durante l’emergenza: il Comitato Ravone Sicuro, la parrocchia, Bologna Agesci, Plat e Bologna For Climate Change. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via andrea costa di nuovo in strada oggi la citt224 232 pi249 unita di prima tutti al lavoro per ridurre i rischi

© Ilrestodelcarlino.it - Via Andrea Costa di nuovo in strada: "Oggi la città è più unita di prima. Tutti al lavoro per ridurre i rischi"

Approfondisci con queste news

via andrea costa nuovo«Con fiducia e più di 500 abbonamenti», così l’Andrea Costa si avvicina al derby - L’amministratore unico Sofia Conti racconta il nuovo corso biancorosso tra entusiasmo, solidità del consorzio e fiducia nel coach Dalmonte. Scrive ilnuovodiario.com

Si volta pagina Ecco la nuova Andrea Costa - Un nuovo Consorzio proprietario dell’Andrea Costa, Sofia Conti nuova amministratrice, Christian Pavani direttore generale. Scrive ilrestodelcarlino.it

via andrea costa nuovoAndrea Costa, Dalmonte lavora sui particolari. L’obiettivo è essere più brillanti nel derby - Basket serie B Nazionale Ai biancorossi finora è mancata la scintilla in attacco. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Andrea Costa Nuovo