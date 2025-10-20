La stagione Nba è pronta a partire nel segno di Amazon e dei diritti televisivi triplicati per l’Nba. Nel luglio 2024 il colosso dell’e-commerce ha acquistato una fetta sostanziosa dei diritti televisivi del campionato. La società fondata da Jeff Bezos condividerà il mercato con due giganti storici come Nbc e Disney (Espn), per un totale di 76 miliardi di dollari (65,6 miliardi di euro) nei prossimi undici anni, a partire da martedì e dall’inizio della stagione numero 80 della regular season. Ne scrive l’Equipe Introiti triplicati per l’Nba. Il contratto precedente — 24 miliardi in nove anni — sembra già poca cosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Via alla Nba dei paperoni, Amazon paga il triplo in diritti tv e Gilgeous-Alexander guadagna quasi un milione a partita